Monitory gamingowe Acer Predator – bal debiutantów

Acer wprowadza do swojej oferty trzy nowe monitory: Predator X32, Predator X38 i Predator CG552K. Te skierowane do graczy urządzenia mają duże wyświetlacze i bogate zestawy funkcji.

Monitory różnią się od siebie panelami. Model CG552K to doskonały wybór dla graczy konsolowych ze względu na 55-calowy panel OLED 4K (3840x2160). Dzięki obsłudze jasności do 400 nitów i odwzorowaniu kolorów na poziomie Delta E < 1 wraz z pokryciem 98,5% gamy barw DCI-P3 mamy zapewniony wyrazisty obraz i realistyczne kolory. Zmienna częstotliwość odświeżania VRR przez HDMI to kolejny atut tego monitora. Predator CG552K jest zgodny z technologią Adaptive Sync.

Monitor został wyposażony w:

trzy porty HDMI 2.0,

dwa porty DisplayPort v1.4,

port USB C,

dwa porty USB 2.0 i USB 3.0.

Predator X38 ma wyświetlacz UWQHD 37,5 cala (3840x 1600) i panel 2300R. Obsługuje standard NVIDIA G-SYNC i posiada certyfikat VESA DisplayHDR 400. Gwarantuje to jasność, kontrast i barwy na wysokim poziomie. Częstotliwość odświeżania to według producenta 175 Hz, a czas reakcji 1 ms. Monitor ma się sprawdzić nawet w najbardziej wymagających grach zręcznościowych.

Monitor został wyposażony w:

wielozakresową regulację nachylenia,

złącze HDMI 2.0,

DisplayPort 1.2,

cztery porty USB 3.0.

Predator X32 to monitor z technologią NVIDIA G-SYNC Ultimate i 32-calowym panelem. Duży współczynnik kontrastu i rozszerzona paleta kolorów uwypuklają najdrobniejsze szczegóły w grach, nawet w przypadku szybkich scen akcji. Monitor posiada certyfikat VESA DisplayHDR 1400, oferuje jasność do 1440 nitów i 10-bitowy kolor. Wysoka częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz sprawia, że obraz jest płynny i bez szumów. Zdaniem producenta sprzęt nie tylko zapewnia płynną rozgrywkę, ale jest też doskonałym rozwiązaniem dla twórców filmów.

Monitor wyposażono w:

trzy porty HDMI 2.0,

złącze DisplayPort 1.4,

cztery porty USB 3.0.

Predator CG552K będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2020 roku w cenie od 11 999 zł. Model X38 znajdzie się na naszym rynku na przełomie maja i czerwca 2020 roku – jego cena to 9999 zł. Predator X32 będzie u nas w sprzedaży od lipca tego roku w cenie od 14 499 zł.

fot. Acer