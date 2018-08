Moto z3 play trafił do przedsprzedaży

Modułowa technologia zastosowana w moto z3 play umożliwia zmianę smartfona w zupełnie nowe urządzenie. Zagorzali fani wirtualnej rozgrywki za pomocą modułu moto gamepad w mgnieniu oka przekształcą telefon w konsolę do gier. Miłośnicy muzyki, dodając do smartfona moduł JBL SoundBoost 2, będą mogli posłuchać swojej ulubionych kawałów. O kinomanach Motorola też nie zapomniała i dzięki modułowi moto insta-share projector zapewnia wyświetlanie obrazu do 70" na dowolnej powierzchni.

Smartfon wyposażono w 6-calowy wyświetlacz Full HD Super AMOLED o wąskich ramkach, dzięki czemu sięga on od krawędzi do krawędzi. Ekran Max Vision o proporcjach 18:9 pozwala zobaczyć więcej, bez dodatkowego przewijania. Z myślą o optymalnym wykorzystaniu powierzchni ekranu czytnik linii papilarnych został przeniesiony na bok urządzenia, ale funkcja nawigacji jednym przyciskiem jest nadal dostępna na dolnym pasku obsługiwanym gestami. Solidna konstrukcja moto z3 play została wykonana ze szkła Corning Gorilla Glass oraz lekkiego aluminium klasy samolotowej.

Moto z3 play robi zdjęcia za pomocą 12-megapikselowej matrycy, działającej przy słabym oświetleniu oraz technologii Dual Autofocus Pixel. Przy użyciu dwóch aparatów i zaawansowanego oprogramowania do edycji zdjęć można korzystać z większej swobody twórczej i rozmywać warstwy oraz mieszać kolory. Inteligentny system aparatów rozpoznaje tekst i przekazuje więcej informacji o obiektach i punktach orientacyjnych przy użyciu funkcji Google Lens. Funkcja Cinemagraphs to pomysłowy sposób na urozmaicenie fotografii - w trybie tym można uwiecznić chwilę na stopklatce wideo, pozostawiając część obrazu animowaną.

W moto z3 play znajdziemy o 30 proc. szybszy procesor Snapdragon 636 i baterię o wydłużonej żywotności - po jednym naładowaniu i z modułem Moto Power Pack telefon może działać nawet do 40 godzin. W razie braku energii, szybka ładowarka Turbo po 15 min. ładowania dostarczy energii na kolejne godziny działania. Dzięki czterem mikrofonom i funkcji przetwarzania języka naturalnego przy niskim poziomie zasilania można z niej korzystać nawet w trybie uśpienia.

Za pomocą akcji gestów Moto można łatwo uzyskiwać dostęp do przydatnych funkcji telefonu w odpowiedniej chwili oraz odczytać wszelkie wiadomości bez odblokowywania ekranu. W nocy Wyświetlacz Moto automatycznie nadaje ekranowi cieplejsze odcienie, aby ułatwić zasypianie.

Smartfon jest dostępny w wersji 4GB + 64GB, w kolorze deep indigo z baterią Moto Mods, w cenie 1999 zł.