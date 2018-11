Motorola One otrzymuje aktualizację do oprogramowania Android Pie

Android Pie wyposażono w masę nowości jak nowe funkcje intuicyjnej nawigacji i ostatnio używanych aplikacji, ulepszony tryb „Nie przeszkadzać", kolorowe menu ustawień, wydłużony czas działania baterii czy udoskonalony tryb podzielonego ekranu.

Oprogramowanie ma też przeprojektowane „Szybkie ustawienia", uproszczoną regulację głośności, ułatwione funkcje zarządzania powiadomieniami i inne udoskonalenia.

Więcej o smartfonie

Smartfon jest częścią programu Android One, który oferuje dostęp do najnowszego oprogramowania i usług Google wykorzystujących sztuczną inteligencję. Bez zbędnych aplikacji oraz dodatków obciążających system, ale z gestami moto, które przydają się każdego dnia. Android One to także bezpieczeństwo danych użytkownika w ramach usługi Google Play Protect oraz gwarantowanym aktualizacjom zabezpieczeń przez trzy lata.

Reklama

Nowa motorola one jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych - białej oraz czarnej, z 4 GB pamięci RAM i 64 GB przestrzeni na dane użytkownika. Na pokładzie znajdziemy Snapdragon 625. Ekran ma przekątną 5.9 cala w jakości HD+. Pamięć można rozszerzyć za pomocą karty microSD do 256 GB.

"Sztuczna inteligencja" wbudowana w aparat wspiera obiektyw Google i umożliwia interakcję z otoczeniem - wystarczy skierować aparat na dowolny obiekt, aby uzyskać więcej informacji na jego temat. To jednak nadal nie wszystko. Asystent Google pomaga z kolei w nawiązywaniu połączeń, wyszukiwaniu odpowiedzi na pytania i odtwarzaniu filmów na YouTube - wystarczy wydać polecenie głosowe. Android One to także koniec z brakiem miejsca na zdjęcia. W Zdjęciach Google można przechowywać bez ograniczeń wszystkie fotografie.

Zaawansowany, inteligentny system dwóch aparatów fotograficznych o rozdzielczości 13 MP + 2 MP umożliwia proste robienie zdjęć. Przy użyciu selektywnego wyostrzenia można robić profesjonalnie wyglądające zdjęcia portretowe. Przedni aparat o rozdzielczości 8 MP dodaje efekt rozmycia tła w czasie rzeczywistym.

Po jednym naładowaniu bateria wystarczy na cały dzień aktywnego korzystania. Ogniwo ma pojemność 3000 mAh. Kiedy bez ładowania już się nie obejdzie, nie trzeba zwalniać tempa. Ładowarka TurboPower zapewnia energię na 6 godzin po 20 minutach ładowania, dlatego telefon będzie szybko gotowy do dalszej pracy.