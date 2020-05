Motorola powraca i promuje flagowce

Przyszło nowe

Nadchodzące nadajniki 5G kuszą inwestowaniem w smartfony obsługujące tę technologię. Użytkownikom poszukującym superwydajnego urządzenia 5G w przystępnej cenie przypadnie do gustu Motorola edge, która ma imponujące funkcje fotograficzne, rozrywkowe i użytkowe.

Model ten wyposażono w taki sam spektakularny ekran Endless Edge o przekątnej 6,7 cali oraz funkcje audio, jakie ma Edge+. Pracuje również w sieciach 5G w paśmie poniżej 6 GHz. W modelu znajduje się chipset Qualcomm Snapdragon 765 połączony z pojemną baterią 4500 mAh.

Urządzenie wyposażone jest w system 3 aparatów fotograficznych: główny ma rozdzielczość 64 MP, dwa pozostałe to 16 MP z ultraszerokokątnym obiektywem z Macro Vision, a także 8 MP z teleobiektywem.

Motorola Edge jest dostępna w różnych krajach Europy od maja br., w Polsce w cenie sugerowanej 2999 zł. W ciągu kilku miesięcy pojawi się w sprzedaży w USA, Kanadzie, Argentynie, Brazylii, Chile, Meksyku oraz w wybranych krajach Azji i Pacyfiku.

Motorola Edge+

Nowy ekran Endless Edge zachodzi na oba boki smartfona pod kątem niemal 90 stopni i rozciąga się na 6,7 cala, aby zapewniać niezwykłe doznania wizualne. Kinowe proporcje ekranu 21:9 doskonale nadają się do zastosowań rozrywkowych i stanowią standard stosowany w przebojowych filmach i serialach. Wyświetlacz jest w stanie, według informacji producenta, wyświetlać miliard odcieni kolorów i zapewnia dynamiczny obraz w jakości HDR10+.

Użytkownicy z pewnością docenią też częstotliwość odświeżania ekranu 90 Hz, która daje niezwykłą płynność ruchów przy każdym przewinięciu i przeciągnięciu.

Zakrzywiony ekran i wąska konstrukcja Motoroli Edge+ umożliwiają optymalną obsługę telefonu i jego interfejsu jedną ręką. Ponadto do funkcji nowego pakietu oprogramowania My UX należy Edge Touch, która pozwala dostosować nowe sposoby interakcji z urządzeniem.

Ważną rolę odgrywają też krawędzie telefonu, gdy ten nie leży w dłoni – emitują widoczne z daleka sygnały świetlne dotyczące stanu ładowania baterii, połączeń przychodzących, alarmów i powiadomień. Nowa funkcja Moto Game Time umożliwia używanie dwóch dodatkowych przycisków, które pozwalają grać na telefonie czterema palcami jak na konsoli.

Do tak wysokiej wydajności i szybkiej łączności 5G dopasowano odpowiednie źródło energii: zastosowano baterię o pojemności aż 5000 mAh, która wystarczy na 2 pełne dni używania sprzętu. Motorola Edge+ umożliwia wygodne ładowanie bezprzewodowe, a także szybkie ładowanie przewodowe z technologią TurboPower. Przy użyciu funkcji bezprzewodowego udostępniania energii można łatwo zasilać też inne urządzenia.

Smartfon wyposażony w zaawansowany chipset Qualcomm Snapdragon 865 o 25% wyprzedza wcześniejsze generacje.

Przełomowe głośniki

Motorola Edge+ ma najdonośniejsze głośniki stereo w historii smartfonów i funkcje precyzyjnego dostrajania, dzięki którym można uzyskać pełniejszy i głębszy dźwięk o jakości profesjonalnej. Producentem technologii dostrajania dźwięku jest Waves – zdobywca nagrody Technical GRAMMY, który zadbał o to, by muzyka, wideo i połączenia telefoniczne brzmiały głośniej i wyraźniej niż kiedykolwiek przedtem.

Technologia Waves wywodzi się ze studiów nagraniowych i jest używana przez inżynierów dźwięku, producentów muzyki, filmów i programów telewizyjnych oraz nadawców. Zastosowana w smartfonie emituje profesjonalny dźwięk z jakością niespotykaną dotychczas w tego typu urządzeniach.

No to pstryk

System aparatów fotograficznych w Motoroli Edge+ robi zdjęcia i nagrania wideo z jakością maksymalnie zbliżoną do lustrzanek cyfrowych. Aparat główny wyposażono w matrycę o rozdzielczości 108 MP. Jest ona fizycznie niemal 3-krotnie większa od matryc 12 MP stosowanych w poprzednich flagowych telefonach. Dzięki technologii Quad Pixel ma 4-krotnie większą światłoczułość, dzięki czemu może wykonać bardzo wyraźne zdjęcia we wszystkich warunkach oświetlenia.

System 3 aparatów fotograficznych daje obiektyw odpowiedni do każdego ujęcia. Teleobiektywem z zoomem optycznym o wysokiej rozdzielczości 8 MP można zarejestrować więcej szczegółów z daleka. Obiektyw aparatu 16 MP o ultraszerokim kącie widzenia uchwyci więcej scenerii, a obiektyw Macro Vision sprawdzi się podczas robienia zdjęć w zbliżeniu.

Twórcy materiałów cyfrowych docenią funkcje wideo Motoroli Edge+, które umożliwiają nagrywanie filmów w rozdzielczości 6K. Zaawansowana funkcja stabilizacji wideo kompensuje rozmycia spowodowane przez ruch lub zmianę ostrości i zakrzywienie linii horyzontu, a nawet łączy optyczną i elektroniczną stabilizację obrazu, by zapewnić wyższą jakość wideo przy słabym oświetleniu. Nowa funkcja migawki wideo umożliwia robienie zdjęć o wysokiej rozdzielczości 20 MP podczas nagrywania filmów.

System aparatu ma intuicyjne w obsłudze funkcje oprogramowania, takie jak tryb portretu wideo, który dodaje do nagrań efekt rozmycia tła. Podwójna optyczna stabilizacja obrazu w aparacie głównym i z teleobiektywem kompensuje niepożądane ruchy aparatu, dlatego w każdej sytuacji można uzyskać wyraźne i szczegółowe nagrania.

Oprogramowanie My UX

Motorola daje użytkownikom intuicyjne oprogramowanie. Zamiast obciążających system skórek czy dublujących się aplikacji telefony zawierają niemal czysty system Android 10. Teraz producent rozbudował możliwości Androida w zupełnie nowy sposób.

W Motoroli Edge+ debiutuje oprogramowanie My UX, które umożliwia jeszcze lepszą personalizację funkcji smartfona, aby działał dokładnie tak, jak użytkownicy tego oczekują. Wszystkie te nowe możliwości można znaleźć w aplikacji Moto.

My UX zawiera wszystkie znane i cenione funkcje Moto: od włączania latarki potrząśnięciem ręką po aktywowanie aparatu przez pokręcenie nadgarstkiem. W Motoroli Edge+ interakcja z zakrzywionym ekranem połączona jest z niestandardowymi, zaawansowanymi ustawieniami w My UX, dzięki którym muzyka, wideo i gry robią jeszcze lepsze wrażenie. Użytkownicy mogą nawet tworzyć własne motywy, dobierając czcionki, kolory, kształty ikon i animacje czytnika linii papilarnych, aby ich telefon był niepowtarzalny. My UX daje pełną kontrolę nad sposobem działania smartfona.

Motorola Edge+ będzie dostępna w USA od 14 maja br., wyłącznie w sieci Verizon Wireless. Od maja dostępna jest też w różnych krajach Europy, w sugerowanej cenie ok. 5000 zł.

fot. Motorola