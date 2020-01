Mumia kapłana z Teb otrzymała głos dzięki drukowi 3D

Mumię poddano gruntownym badaniom już w 2016 roku – za pomocą tomografii komputerowej. David Howard z Royal Holloway (Uniwersytet w Londynie) oraz prof. John Schofield, prof. Joann Fletcher i dr Stephen Buckley z Uniwersytetu w Yorku pożyczyli mumię z Muzeum Miejskiego w Leeds. Podczas oględzin w laboratorium badawczym okazało się, że brakuje jej podniebienia miękkiego, a język jest zasuszony. Wykonane zdjęcia pozwoliły dokonać odpowiednich pomiarów i przygotować trójwymiarowy układ narządów mowy. Druk 3D górnych dróg oddechowych liczącej sobie trzy tysiące lat mumii umożliwił naukowcom usłyszenie, jak mógł brzmieć egipski kapłan służący za czasów Ramzesa XI. Przed wydrukiem do projektu dodano odpowiednie elementy, które miały umożliwić generowanie dźwięku. Tym sposobem za pomocą drukarki 3D pozyskano replikę części ciała kapłana, do których podłączono cylinder sprzęgający i puszczono dźwięk na głośniku. Efektu możecie posłuchać tutaj.

fot. Howard, D.M., Schofield, J., Fletcher, J. et al. Synthesis of a Vocal Sound from the 3,000 year old Mummy, Nesyamun ‘True of Voice'. Sci Rep 10, 45000 (2020).