Gdy królowały modemy

W 1997 roku zaprezentowano aplikację, która szybko weszła w skład żelaznego kanonu oprogramowania, które instalowano na niemal każdym komputerze – a w każdym razie robili to ci, którzy chcieli posłuchać muzyki zapisanej na dysku twardym peceta (albo laptopa, o ile kogoś było na niego stać; o smartfonach nikt jeszcze wówczas nie słyszał). Mowa o Winampie opracowanym przez firmę Nullsoft..

Zostały obrazki

Winamp przez kilka lat był najpopularniejszym programem do odsłuchiwania plików MP3. Dopóki w 1999 roku nie przejął go koncern AOL, cieszył się zasłużenie opinią aplikacji o małych wymaganiach sprzętowych.

Wykupienie firmy Nullsoft przez AOL powszechnie uznaje się za moment, od którego zaczął się zmierzch Winampa. Ostatecznie pod koniec 2013 roku zakończono rozwijanie programu. Po odtwarzaczu została jednak pokaźna kolekcja skórek, za pomocą których użytkownicy zmieniali interfejs programu. Kilkadziesiąt tysięcy z nich można obejrzeć w internetowym Muzeum Skórek Winampa uruchomionym przez inżyniera Facebooka Jordana Eldredge'a.

Finally ready to share the Winamp Skin Museum https://t.co/ryFQNj4yGd



Infinite scroll through 65k Winamp skins with instant search and in-browser interactive preview pic.twitter.com/JbCbtiFAw2 — Jordan Eldredge (@captbaritone) September 3, 2020

Muzeum ma postać przewijanej w nieskończoność listy pokazującej ok. 65 tysięcy grafik. Obrazy są interaktywne – po kliknięciu któregokolwiek z nich skórka jest otwierana w osobnym okienku mającym rozmiary Winampa. Co więcej, są to w pełni funkcjonalne odtwarzacze, które pozwalają odsłuchać pliki MP3 załadowane z dysku twardego, zmienić ustawienia equalizera itp.

Zbiory wyświetlane w muzeum pochodzą z bazy Internet Archive. Jordan Eldredge wciąż uzupełnia kolekcję, więc osób dysponujące oryginalnymi skórkami mogą przekazać mu w kolejne eksponaty.

fot. Winamp Skin Museum