MyKronoz: ZeSport 2 dostępny na polskim rynku

ZeSport 2 posiada wiele cech swojego poprzednika, sprawdzając się zarówno na co dzień jak i podczas treningów. Producent uwzględnił oczywiście kilka nowych udogodnień. Oprócz odświeżonego wzornictwa, użytkownicy na pewno docenią dłuższy czas pracy na baterii względem wcześniejszego modelu. Na uwagę zasługuje również wyświetlacz 1.3" TFT, cechujący się rozdzielczością 240 x 240 pix, który pokryto Gorilla Glass 3. Ponadto, do wyboru jest pięć poziomów jasności oraz czas podświetlania od 5 do 180 sekund. ZeSport 2 może pochwalić się także certyfikatem wodoszczelności IP68.

MyKronoz ZeSport 2 posiada bogatą listę funkcji, od przydatnego podczas pieszych wędrówek GPS, barometru i wysokościomierza, wbudowanego kalendarza czy opcji "Znajdź telefon". Na tym nie koniec. Pozwala również na odbieranie połączeń czy powiadomień o przychodzących wiadomościach tekstowych i sterowanie odtwarzaczem muzycznym na naszym smartfonie. Smartwatch zaprojektowano również z myślą o aktywnych, dlatego w głównym menu znajdziemy: stoper, pulsometr, pogodę, informacje o czasie snu, spalonych kaloriach oraz przebytych krokach.

Do pełnego wykorzystania zegarka zaleca się pobrać darmową, mobilną aplikację dla systemu Android lub iOS. Za jej pomocą dokonamy personalizacji ustawień, czy też zaplanujemy aktywności. Smartwatch występuje w trzech wersjach kolorystycznych: czarno-szarej, czarno-żółtej oraz biało-czarnej.

Za smartwatcha MyKronoz ZeSport2 przyjdzie nam zapłacić 649 zł.