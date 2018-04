Mysz gamingowa HyperX Pulsefire Surge RGB

Pulsefire Surge zapewnia wyjątkową precyzję dzięki sensorowi Pixart 3389 o rozdzielczości do 16000 DPI. Wytrzymałość lewego i prawego przycisku oceniane są na 50 milionów kliknięć. Dzieje się tak za sprawą przełączników Omron, które zapewniają wyjątkową responsywność i jakość użytkowania. Mysz wyposażona jest także w podświetlenie RGB 360 stopni, które użytkownicy mogą personalizować przy wykorzystaniu oprogramowania HyperX NGenuity.

Pulsefire Surge oferuje do pięciu zaprogramowanych, w pełni personalizowanych, ustawień DPI, wspierających rozdzielczości do 16000 DPI, aby umożliwić graczom dostosowanie urządzenia do swoich indywidualnych potrzeb. Wbudowana pamięć pozwala na ustawienie efektów oświetlenia oraz kolorystyki i ich zapis na trzech profilach, które można zmieniać w trakcie grania. Ustawienia oświetlenia LED pozwalają graczom wybrać i ustawić kolorystykę RGB na 360-stopniowym okręgu oraz na logo HyperX przy wykorzystaniu oprogramowania NGenuity. Dodatkowo, to zaawansowane narzędzie pozwala sprecyzować ustawienia sensora według preferencji każdego użytkownika, a także utworzyć makra.

Zaprojektowana, aby zapewnić komfort podczas gamignowych sesji, Pulsefire Surge wykorzystuje elastyczny kabel w oplocie, który pozwoli na gładsze poruszanie gryzoniem, a także zwiększy żywotność urządzenia. Mysz została zaprojektowana symetrycznie oraz wyposażona w duże ślizgacze dla wygodniejszego poruszania po powierzchniach.

Mysz Pulsefire Surge RGB jest już dostępna u autoryzowanych sprzedawców w cenie 299 PLN.