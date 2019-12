NAS dla biznesu? Oto Lockerstor 10

NAS Asustora oznaczony symbolem AS6510T to urządzenie, które według producenta zapewni wydajność, niezawodność oraz bezpieczeństwo adekwatne do pożądanych w środowiskach korporacyjnych. Jednocześnie dysk sieciowy Lockerstor ma pozwalać na łatwe skalowanie i dostosowywanie do bieżących potrzeb.

Filarem dysku jest 4-rdzeniowy układ Intel Atom C3538 współpracujący z 8 GB DDR4 RAM, z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Ponadto łatwo doposażyć sprzęt o pamięć podręczną w formie dysków SSD. Transfer danych zapewniany przez dysk Lockerstor 10 dochodzi do 20 Gbps. Przepustowość ta została uzyskana dzięki zainstalowaniu w urządzeniu dwóch kart sieciowych Ethernet Intela oraz zaimplementowaniu funkcji agregacji łączy. Oprócz tego na wyposażenie składają się dwa interfejsy sieciowe 2,5 GbE Realtek (z możliwością spięcia ich w tandem, co zwiększa możliwości i pozwala na uzyskanie przepustowości rzędu 5 Gbps). Ponadto dostępne są dwa sloty na karty M2, w których można osadzić nośniki NVMe.

Sprzęt jest adresowany do firm i pozwala na instalację aż 10 dodatkowych dysków o pojemności 16 TB każdy. Producent zapewnia, że nośniki będzie można wymieniać bez martwienia się o wcześniejsze wyłączanie urządzenia. Dyski mogą być osadzone w ramach macierzy jako JBOD lub jako pojedyncze napędy.

Specyfikacja techniczna:

procesor: Intel Atom C3538 2.1GHz (4 rdzenie)

pamięć RAM: 8GB DDR4 SO-DIMM (rozszerzalna do 32GB)

łączność sieciowa:

dwa porty Ethernet Intel 10 Gbps

– przepustowość przy wykorzystaniu agregacji łączy do 2348 MB/s przy odczycie i do 1040 MB/s przy zapisie

dwa porty Ethernet Realtek 2,5 Gbps

– przepustowość przy wykorzystaniu agregacji łączy do 565 MB/s przy odczycie i do 553 MB/s przy zapisie

dwa porty USB 3.2 Gen 1 (jeden z przodu, drugi z tyłu obudowy)

wsparcie dla funkcji one-touch backup

obsługa wymiany podzespołów bez restartowania urządzenia (hot swapping)

obsługa szyfrowania AES-256

obsługa migawek przy systemie plików Btrfs

obsługa pamięci podręcznej SSD (2 sloty M.2)

obsługa trybów RAID 0/1/5/6/10, JBOD i pojedynczych dysków

możliwość instalacji 10 nośników 3,5" i 2,5" SATA III o pojemności do 16 TB

obsługa migracji systemów

wsparcie dla funkcji wybudzania Wake on LAN i Wake on WAN

Dysku NAS Asustor Lockerstor 10 ma pojawić się w polskich sklepach jeszcze w tym roku, a jego koszt wyniesie ok. 5000 zł.

fot. Asustor