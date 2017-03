NAS o pojemności 100 TB

Dysk sieciowy do dużych firm powinien zapewniać znacznie lepsze osiągi i pojemność niż przeciętny NAS. Stąd maksymalna pojemność AS6210T to 100 TB (dziesięć dysków po 10 TB każdy). Prócz tego urządzenie wyposażono w potężny procesor Intel Celeron quad-core, z 4 GB pamięci (i z możliwością zwiększenia do 8 GB), mający gwarantować osiągi na poziomie około 398 MB/s (odczyt) i 355 MB/s (zapis).

Łączy, zamiast dzielić

Niemal zawsze jest tak, że firmy operują na wielu urządzeniach o różnych portach dostępu. Dlatego AS6210T posiada złącza USB 3.0 i 2.0, eSATA i 4 porty Gigabit Ethernet z technologią dual-channel, pozwalające zintegrować różne sprzęty w firmie, tylko pozornie niekompatybilne ze sobą.

Wiele rozwiązań dla backupu

Najważniejszym zadaniem AS6210T jest backup i przechowywanie plików. Stąd wsparcie dla różnych środowisk, takich jak: Vmware, Citrix czy Hyper-V, jak i możliwość zapisania danych na jednej z popularnych publicznych chmur: Amazon S3, Dropbox, Google Drive, OneDrive itd. Pliki można też przechowywać przy pomocy aplikacji MyArchive, zmieniającej podłączony do NAS-a dysk twardy w archiwum, które następnie zdatny jest do podłączenia do komputera.

Inwestycja w bezpieczeństwo

Żaden biurowiec nie obędzie się przy tym bez kamer chroniących cenny sprzęt przed zakusami rabusiów. Dzięki AS6210T szef może na ekranie urządzenia mobilnego śledzić obraz z 4 kamer umieszczonych w miejscu pracy (istnieje możliwość dokupienia kolejnych licencji na kamery, do maksymalnie 25).

500 +

Do NAS-a dostęp musi mieć spora liczba pracowników, dlatego AS6210T obsługuje równocześnie 4096 kont, podzielonych na 512 grup. By usprawnić wzajemną współpracę, użytkownicy mogą stworzyć 512 współdzielonych folderów. Dodatkowo z urządzeniem może jednocześnie połączyć się 512 osób.

NAS eko-przyjazny

Producent zapewnia, że jego urządzenie zostało wykonane z przyjaznych ekologicznie komponentów. NAS skonstruowano tak, by nawet przy normalnej pracy nie konsumował zbyt dużych ilości energii. Gdy AS6210T znajduje się w stanie hibernacji wartości te spadają niemal o połowę, do 34,4 W.

Proste rozwiązanie

To, że urządzenie przeznaczone jest głównie do użytku biznesowego nie oznacza, iż musi być skomplikowane w obsłudze. Wszystkie NAS-y od Asustora posiadają intuicyjny system operacyjny ADM - z możliwością postawienia wirtualnej maszyny, także na urządzeniu mobilnym. Takie rozwiązanie odciąża użytkownika od konieczności instalowania dodatkowego, obciążającego system softu. Do tego dochodzą też liczne aplikacje przeznaczone do urządzeń Asustora.

Dysk sieciowy AS6210T kosztuje około 4200 zł.