NAVITEL zaprezentował RE900 COMBO

Urządzenie wyposażono w 5-calowy, dotykowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1280 na 720 pikseli. Stabilną pracę zapewnia system operacyjny Android oraz energooszczędny procesor Cortex-A7 Quad Core o częstotliwości taktowania 1,3 GHz.

Na instalację dodatkowych aplikacji oraz przechowywanie plików multimedialnych użytkownik ma do dyspozycji 16 GB pamięci wewnętrznej oraz złącze kart microSD o maks. pojemności 64 GB. Kierowca w czasie jazdy widzi zarówno mapę ze wskazówkami dojazdu jak i podgląd obrazu nagrywanego przez rejestrator.

W rejestratorze zastosowano sensor optyczny OmniVision OV2710, który nagrywa w rozdzielczości Full HD, z szybkością 30 klatek na sekundę. Kąt widzenia kamerki to 140 stopni.

Urządzenie zawiera odbiornik GPS i wbudowane mapy 47 krajów Europy w aplikacji Navitel Navigator z dożywotnią, darmową aktualizacją do 4 razy w roku. Dodatkowe funkcje urządzenia to FM transmiter, moduł Bluetooth oraz dostęp do internetu mobilnego.

W modelu RE900 zastosowano technologię Dual SIM, która umożliwia na korzystanie z dwóch kart jednocześnie.

Opakowanie zawiera uchwyt samochodowy, ładowarkę samochodową 12/24 V, kabel mini-USB, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną.

Sugerowana cena to 499 zł.