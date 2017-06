W celu zapewnienia wysokich poziomów przepustowości sieci (umożliwiającej udostępnianie plików klasy biznesowej i tworzenie kopii zapasowych danych dla biur zatrudniających nawet 40 pracowników) ReadyNAS 426 oraz 428 zostały zaprojektowane w oparciu o czterordzeniowy procesor Intel Atom C3000 (pamięć RAM 4GB DDR4).

ReadyNAS 426 wyposażony został w 6 zatok dyskowych i obsługuje do 60 TB pamięci masowej. Z kolei ReadyNAS 428 to 8 zatok dyskowych i możliwość obsługi do 80 TB pamięci masowej.

Oba urządzenia wyposażono w technologię ochrony migawkowej, umożliwiającą odzyskiwanie plików z dowolnego punktu w czasie. Zarówno ReadyNAS 426, jak i 428 (dzięki wykonywaniu nieograniczonej liczby blokowych migawek systemu plików) zapewnia stałą ochronę danych. Co ciekawe, dane migawek można przywracać za pośrednictwem lokalnego graficznego interfejsu użytkownika, usługi ReadyCLOUD lub eksploratora plików systemu Windows.

ReadyNAS 426 oraz 428 oferują ochronę przed wirusami w czasie rzeczywistym. Co więcej, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom każdy plik może być skanowany i szyfrowany na bieżąco podczas zapisu.

Dodatkowo, NETGEAR ReadyNAS 426 oraz 428 oferuje 5 poziomów ochrony plików oraz opatentowaną technologię ReadyCLOUD, która oferuje najprostszą konfigurację dostępną w branży - urządzenie wystarczy podłączyć do sieci i Internetu, aby jednym kliknięciem przycisku przeprowadzić konfigurację. Co ważne, usługa ReadyCLOUD umożliwia przeprowadzanie replikacji w oparciu o chmurę, proste zarządzanie i zdalny dostęp do plików.

Cena ReadyNAS 426 to 3899 złotych brutto.

Cena ReadyNAS 428 to 4799 złotych brutto.