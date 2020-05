NFC pozwoli ładować bezprzewodowe gadżety?

Smartfon, który ładuje małe urządzenia? Wkrótce będzie to możliwe.

Standard NFC już niedługo pozwoli na zasilanie urządzeń o niewielkiej mocy, m.in. słuchawek dousznych lub smartwatchy. Forum NFC zaprezentowało nowy standard, który ma umożliwić bezprzewodowe ładowanie urządzeń. Znajdzie on zastosowanie w smartfonach i ładowarkach wyposażonych w specjalną antenę. Pozwoli na przesyłanie mocy o natężeniu maksymalnie 1 W.

Nowy sposób ładowania bezprzewodowego

Nie jest to duża wartość, ale powinna w zupełności wystarczyć do podładowania niektórych urządzeń. Standard ten może współpracować też z innymi urządzeniami wyposażonymi w NFC, np. kontrolerami do gier.

Co prawda producenci tacy jak Apple czy Samsung już używają technologii bezprzewodowego ładowania gadżetów, jednak żaden nie korzysta bezpośrednio z NFC.

Nie tak szybko

Choć jest to bardzo dobry pomysł, to raczej nieprędko zostanie on wykorzystany w praktyce. Dopiero opublikowano specyfikację, a jej wdrożenie może zająć jeszcze kilka lat. Będzie to jednak ważny krok w stronę poprawy kompatybilności między urządzeniami różnych producentów.

fot. NFC