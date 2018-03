NUC-1116 - łatwe ładowanie urządzeń

Wspomniane urządzenie to niewielkich rozmiarów ładowarka sieciowa, umożliwiająca łatwe ładowanie sprzętów w domu i biurze. Produkt Extreme Media posiada aż cztery porty USB, pozwalające na ładowanie kilku urządzeń jednocześnie. Z kolei długi przewód, którym podłącza się ładowarkę do gniazda ściennego, pozwala na swobodne rozlokowanie NUC-1116 w pomieszczeniu.

Co więcej, niezależnie od tego, jakie urządzenie użytkownik podłączy do ładowarki, zamontowany w niej chip dostosuje napięcie do podpiętego sprzętu, zapewniając tym samym optymalny prąd ładowania. Jednocześnie produkt Extreme Media posiada zabezpieczenia przed przepięciem i przeciążeniem, dla dodatkowego podniesienia bezpieczeństwa ładowanych urządzeń.

Ładowarka sieciowa NUC-1116 kosztuje około 69 zł.