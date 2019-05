NVIDIA przedstawia platformę NVIDIA Studio

Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne RTX, oprogramowanie NVIDIA Studio zawierające wyspecjalizowane pakiety SDK oraz dedykowane sterowniki Studio. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy sprzętu i oprogramowania, z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej.

Platformie towarzyszy również odpowiedni sprzęt - siedmiu wiodących światowych producentów komputerów PC zaprezentowało dziś na targach Computex 17 laptopów RTX Studio. Każdy z nich spełnia wymagania sprzętowe i programowe niezbędne do otrzymania identyfikatora RTX Studio, aby twórcy mogli łatwo zidentyfikować odpowiednie laptopy do swojej zadań.

Laptopy zostały wyposażone w nowe karty graficzne Quadro RTX 5000, 4000 i 3000, a także w karty GeForce RTX 2080, 2070 i 2060. Karty graficzne RTX przyspieszają tworzenie treści, takich jak edycja wideo lub renderowanie 3D, zapewniając nawet siedmiokrotnie wyższą wydajność niż komputery MacBook Pro. Laptopy wyposażone w karty graficzne Quadro RTX 5000 posiadają 16 GB pamięci graficznej - największą ilość, jaką kiedykolwiek zaoferowano w laptopie, umożliwiając obsługę zaawansowanych, wielozadaniowych aplikacji oraz wykorzystanie modeli 3D o rozmiarach, które dotychczas nie były możliwe do użycia w komputerze przenośnym.

Wiele z tych laptopów jest wyposażonych w precyzyjne wyświetlacze 4K i technologię NVIDIA Max-Q, która zapewnia dużą wydajność oraz długą żywotność baterii w formie komputera o eleganckich, smukłych i lekkich kształtach.

NVIDIA Studio Stack

NVIDIA Studio Stack to zestaw oprogramowania, które zapewnia twórcom cyfrowych treści najwyższą wydajność i niezawodność w aplikacjach do pracy twórczej. Zawiera on pakiety programistyczne NVIDIA Studio SDK, interfejsy API dla programistów aplikacji oraz sterowniki NVIDIA Studio dla twórców. Pakiety SDK Studio przyspieszają renderowanie, edycję i przetwarzanie wideo, animacji wektorowej 2D i wielu innych zadań. Wykorzystując platformę AI CUDA-X, branżowy standard rozwoju sztucznej inteligencji, programiści aplikacji dla twórców mogą wykorzystywać SI do automatyzacji powtarzających się zadań, które zwykle pochłaniają czas twórców, takich jak skalowanie zdjęć, oznaczanie zdjęć lub dopasowywanie kolorów.

Sterowniki NVIDIA Studio są poddawane szczegółowym testom pod kątem wielu aplikacji dla twórców oraz ich różnorodnych wersji, takich jak Adobe, Autodesk, Avid, Blackmagic Design, Epic, Maxon czy Unity.

Dostępny od dziś najnowszy sterownik NVIDIA Studio zapewnia optymalne wsparcie dla najnowszych wersji najpopularniejszych aplikacji dla twórców, takich jak Autodesk Maya 2019, Autodesk 3ds Max 2020, Blackmagic Design DaVinci Resolve 16 czy Daz3D Daz Studio.

Dostępność i ceny

Laptopy RTX Studio będą oferować od czerwca najważniejsi producenci OEM, w tym firmy Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, MSI i Razer. Ceny tych komputerów będą zaczynać się od 1599 dolarów.