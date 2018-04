NVIDIA zaangażowana w pecetową wersję Shadow of the Tomb Raider

NVIDIA przekaże swoje doświadczenie na temat rozwoju gier i komputerów, aby pomóc zastosować w grze najnowsze rozwiązania dla graczy.

Działania te pomogą zmaksymalizować korzyści dla graczy komputerowych na całym świecie, płynące z wydajnej pracy kart graficznych NVIDIA GeForce GTX serii 10. Są również kontynuacją współpracy podjętej podczas przygotowania poprzedniego tytułu z tej serii, gry Rise of the Tomb Raider.

Shadow of the Tomb Raider to najnowsza odsłona cieszącej się ogromną popularnością serii. Gra zostanie wydana na PC i konsolach ósmej generacji. Jej premierę zaplanowano na wrzesień tego roku.