Na Spotify pojawią się teledyski?

Ukryty kod

Jane Wong, znana z wykrywania nowinek technologicznych, znalazła ukryty kod w bieżącej wersji aplikacji mobilnej Spotify. Pokazuje on, że inżynierowie serwisu eksperymentują z nową kartą, która miałaby się pojawić obok istniejących już kart z okładką albumu oraz anonimową okładką Canvy.

Na screenie widać, że na razie karta jest pusta. Wyświetla się na niej jedynie wiadomość: „Thanks for your interest In video. We're still exploring what could happen here" (Dziękujemy za zainteresowanie filmem. Wciąż badamy, co może się tutaj wydarzyć). Teledyski wydają się zatem oczywistym pomysłem na zagospodarowanie tego miejsca.

Konkurencja dla YouTube Music?

Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w usłudze YouTube Music firmy Google, gdzie można przełączać pomiędzy audio i wideo. YouTube od lat jest fantastycznym źródłem muzyki. Użytkownicy znajdą tam prawie każdy teledysk, który powstał w ostatnich latach. Na platformie jest również mnóstwo nagrań na żywo i muzyki przesłanej przez fanów.

Jeśli Spotify chce również prezentować teledyski, najprawdopodobniej musiałby skorzystać z zasobów YouTube'a, aby uzyskać dostęp do niektórych filmów – a to może być problematyczne.

fot. Kaboompics – Pixabay