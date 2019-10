Na zhakowanym billboardzie wyświetlano film porno

Do zdarzenia doszło o godz. 23 w sobotę, 28 września br. Cyberprzestępcy dostali się do komputera sterującego dwustronnym elektronicznym billboardem i wyświetlili na nim film dla dorosłych. Wieczorowa pora sprzyjała doskonałej widoczności obnażonych ciał na tablicy. Film wyświetlany był przez ok. 20 minut, do czasu, aż lokalna policja skontaktowała się z właścicielem billboardu i poprosiła o jego wyłączenie. Pokaz filmowy i tak jednak „poszedł w świat", gdyż przechodnie nagrywali zdarzenie i umieszczali pliki w sieci.

Aby zhakować billboard, mężczyźni musieli pokonać dwumetrowej wysokości płot oraz zabezpieczenia budynku, w którym mieścił się komputer sterujący tablicą. Ponieważ hakerzy na „premierę" filmu wystroili się w kominiarki i ciemne okulary, policja musiała poprosić okolicznych mieszkańców o pomoc w ujęciu sprawców, publikując ich zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Za propagowanie pornografii wśród ewentualnych nieletnich mężczyznom grozi do 500 dolarów grzywny i do 90 dni aresztu. Do tego należy też doliczyć karę za włamanie i cyberprzestępstwo.

fot. Policja Auburn Hills