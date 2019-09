Nadchodzą komputery sterowane umysłem?

Opaska na nadgarstek to wynalazek startupu CTRL-labs, który ma doprowadzić do obsługi komputera i innego rodzaju sprzętu za pomocą myśli. Rozwojem tej technologii żywo zainteresowany jest Facebook, który w poniedziałek (23.09) ogłosił przejęcie startupu. Według różnych źródeł gigant miał zapłacić za to miliard dolarów. Wcześniej w CTRL-labs zainwestowało już kilka czołowych firm technologicznych, między innymi Google, Amazon i Lux Capital.

Jak podkreślił w swoim poście Andrew Bosworth, wiceprezes Facebook ds. AR/VR: „Wiemy, że istnieją bardziej naturalne, intuicyjne sposoby interakcji z urządzeniami i technologią. I chcemy je budować. Dlatego właśnie zgodziliśmy się na przejęcie CTRL-labs. Dołączy on do naszego zespołu Facebook Reality Labs, w którym chcemy stworzyć tego rodzaju technologię na dużą skalę i szybciej wdrożyć ją do produktów konsumenckich".

Jak to działa

Stworzone przez CTRL-labs opaski na nadgarstek za pomocą czujników monitorują aktywność neuronalną mózgu człowieka i pozwalają przewidzieć, o jakich ruchach fizycznych myśli, nawet jeśli sam ich faktycznie nie wykonuje.

Neurony znajdujące się w rdzeniu kręgowym wysyłają sygnały elektryczne do mięśni dłoni, każąc im poruszać się w określony sposób, gdy na przykład klikają myszką lub naciskają przycisk. Opaska na rękę zdekoduje te sygnały i przetłumaczy je na sygnał cyfrowy, który będzie odbierany i rozumiany przez urządzenie. W ten sposób przechwyci ona zamiar wyrażony przez myśl i spowoduje wykonanie czynności przez urządzenie bez potrzeby fizycznej aktywności użytkownika. Obraz aktywności neuronów jest więc przetwarzany w ruch na ekranie komputera.

Kolejny krok technologiczny

Zakup CTRL-labs to kolejny krok Facebooka na drodze do rozwoju wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości - po przejęciu w 2014 roku firmy Oculus Rift produkującej gogle do wirtualnej rzeczywistości, która tworzy nowe produkty wirtualnej rzeczywistości Facebooka, takie jak zestawy Quest czy Rift S.

Teraz do zespołu giganta dołączy Thomas Reardon, dyrektor generalny i współzałożyciel CTRL-labs, który jako programista pracujący dla Microsoftu stworzył między innymi przeglądarkę Internet Explorer. Przejęcie startupu oznacza także wzbogacenie Facebooka o szereg patentów, na przykład opaski Myo firmy North (wcześniej Thalmic Labs).

