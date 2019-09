Nadchodzi USB4

USB Implementers Forum (USB-IF), organizacja zajmująca się promowaniem technologii USB, ogłosiła, że specyfikacja USB4 jest gotowa.

Liczący 569 stron dokument „Universal Serial Bus 4 (USB4TM) Specification" można znaleźć na stronie USB-IF. Nowy standard, zapowiedziany po raz pierwszy w marcu bieżącego roku, bazuje na interfejsie Thunderbolt 3, który jest wkładem Intela w działalność USB Promoter Group.

USB4 pozwoli osiągnąć prędkości transmisji rzędu 40 Gb/s, czyli dwukrotnie większe niż zapewniane przez najszybszy obecnie interfejs USB 3.2. Umożliwi to między innymi podłączanie do komputera wielu monitorów. Niezbędne przy tym będzie stosowanie złączy USB typu C (zamiast najbardziej powszechnych wciąż wersji USB A/B, USB micro A/B lub innych wariantów). Członkowie USB-IF nie ukrywają, że liczą na spopularyzowanie złączy typu C i porzucenie przez wytwórców sprzętu wiekowych, prostokątnych gniazd oraz wtyczek USB.

Nowy interfejs jest wstecznie zgodny ze standardami USB 3.2, USB 2.0 i Thunderbolt 3. Osiągnięcie maksymalnej szybkości transmisji na jednym kablu będzie wymagało zastosowania przewodów z certyfikatem 40 Gb/s. Możliwa będzie także dwukanałowa transmisja z szybkością 20 Gb/s (z wykorzystaniem dwóch kabli USB typu C).

Pokazy nowej technologii odbędą się podczas najbliższych spotkań z cyklu USB Developer Days (17 i 18 września w Seattle oraz 19 i 20 listopada w Tajpeju). Pierwsze urządzenia zgodne z USB4 powinny trafić do sklepów w drugiej połowie 2020 roku.

fot. YouTube