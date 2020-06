Nagła awaria sprzętów Samsunga na całym świecie

Oficjalna informacja

Awarie urządzeń marki Samsung notowano na całym świecie od 19 czerwca br. Swoje problemy właściciele sprzętów opisują na oficjalnym forum Samsunga. Najczęściej powtarzającym się w opisach konsumentów problemem jest tzw. pętla uruchomień.

Źródło tych kłopotów technicznych nie jest do końca znane, ale wszystko wskazuje na to, że zaczęły się one wraz z ostatnią aktualizacją wypuszczoną przez koncern. Nie jest to jednak pewnik, gdyż awarii uległy także niewspierane już urządzenia.

Restart na okrągło

Odtwarzacze Blu-Ray i zestawy kina domowego, które mają wgraną najnowszą aktualizację Samsunga, zaczęły nieustannie się restartować. Użytkownicy informują, że w wielu przypadkach następowało to w zbyt krótkim czasie, by dało się podjąć jakiekolwiek działania umożliwiające zatrzymanie dalszych restartów.

Jedynym rozwiązaniem jest odłączenie sprzętów od źródła zasilania, co jednak, jak wiadomo, nie zapobiega powtórnej aktywacji pętli uruchomień po ponownym podłączeniu urządzeń.

Na ratunek

Specjaliści Samsunga odpowiedzieli już na rozpaczliwe komentarze konsumentów. Oprócz badania wspomnianej aktualizacji trwa też sprawdzanie certyfikatów SSL. Możliwe, że niektóre z nich wygasły, i z tego wyniknęły kłopoty – firma postanowiła bowiem części tych certyfikatów nie aktualizować w ogóle. To wyjaśniałoby brak łączności z serwerami Samsunga poprzez HTTPS oraz nieustanne restarty urządzeń.

Oprócz pętli uruchomień pojawiają się też dziwne odgłosy z wnętrza napędu i brak reakcji na komendy z pilota.

Jeśli także Wasz sprzęt uległ awarii, to samodzielnie nic nie zdziałacie. Firma wprost informuje, że specyfika problemu wymaga ingerencji producenta (i cierpliwości konsumentów). Jeśli jednak koncern nie udostępni użytkownikom odpowiedniego rozwiązania, prawdopodobnie sprzęty będą musiały być serwisowane z uwzględnieniem ręcznego wgrywania poprzedniej wersji oprogramowania.

fot. Samsung