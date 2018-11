Najciekawsze gry samochodowe, w których pościgasz się klasykami

Cars 2, czyli zabawa nie tylko dla dzieci

Cars 2 to gra oparta na motywach filmu animowanego o tym samym tytule. Gracz wciela się w bohaterów znanych z bajki - do wyboru jest aż dwadzieścia wyjątkowych postaci. Wybrany pojazd trafia do centrum szkoleniowego Chrome, gdzie zostaje szpiegiem i bierze udział w wyścigach. Kolorowa, trójwymiarowa grafika zachęca do gry zwłaszcza młodszych użytkowników, natomiast wysokie standardy techniczne sprawiają, że CARS 2 przyciąga również bardziej wymagających graczy. Spośród jakich aut wybiera się bohatera? Gracz może kierować niesamowitym Zygzakiem McQueen, czyli samochodem wyścigowym NASCAR, Złomkiem - Fordem F-Series z 1950 roku, a także wieloma innymi oldtimerami, które są rejestrowane jako zabytki i obejmowane classic car insurance.

Forza Horizon 4 - zaawansowane wyścigi dla wymagających

Gra stworzona przez studio Playground Games zabiera graczy w podróż po Wielkiej Brytanii, gdzie odbywają się wyścigi, w których bierze udział ponad czterysta pięćdziesiąt różnych pojazdów od stu producentów. Do dyspozycji graczy przygotowano rozległy, otwarty świat. Celem jest zwyciężenie w zawodach, lecz możliwe jest również kolekcjonowanie, modyfikowanie i ulepszanie oldtimerów, a także pojazdów takich jak McLaren Senna. Wybrane pojazdy tuninguje się, by osiągać w zawodach coraz lepsze wyniki i dostosowywać je do warunków panujących na torze. Możliwe jest również zmienianie wyglądu wirtualnego kierowcy, a także branie udziału w próbach czasowych i widowiskowych evenach, w których o wygraną walczy się z motocyklami i samolotami. Ciekawostką są zmieniające się co tydzień pory roku, dzięki którym wyścigi odbywają się zarówno w długie i upalne, letnie dni, jak i podczas opadów śniegu, gdy słońce zachodzi znacznie wcześniej niż latem. Od graczy wymaga się dobierania opon na suche lub mokre trasy, a także dostosowania prędkości i stylu jazdy do stanu nawierzchni na torze.

F1 2018 - tory wyścigowe prosto z Formuły 1

Gra opiera się na licencji Formuły 1, a za jej produkcję odpowiada studio Codemasters Software. Gracze biorą udział w zmaganiach F1 w sezonie 2018. Tytuł umożliwia wcielenie się w kierowców, ściągających się aktualnie po najsłynniejszych torach na całym świecie. Do wyboru ma się liczne pojazdy klasyczne, a także w nowoczesne pojazdy. Atutem gry jest odzwierciedlenie wyglądu torów z dbałością o wszelkie detale.