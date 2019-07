Najlżejszy 17-calowy laptop na świecie

Najciekawsza jest 17-calowa wersja notebooka LG Gram 17Z990, która waży zaledwie 1340 gramów, co czyni go najlżejszym 17-calowym ultrabookiem na świecie w swojej kategorii. Jego masę można porównać do wagi Macbooka Air 13”. Dla użytkowników, którzy potrzebują bardziej mobilnych i jeszcze lżejszych jednostek, przeznaczone będą wersje z 14 i 15,6-calowym ekranem, które ważą odpowiednio 995 i 1099 gramów.

Siedemnastka, w przeciwieństwie do mniejszych notebooków, które mają ekran Full HD, została wyposażona w matrycę 16:10 (2560x1600 pikseli). Dzięki takim proporcjom możliwe jest wyświetlanie całego edytowanego zdjęcia wraz z przybornikiem, czy wygodne pracowanie na arkuszu danych lub dokumencie. Wszystkie ultrabooki wyposażone są w podstawową, zintegrowaną z procesorem (Intel Core i5 8265U lub i7 8565U 8. generacji) kartę graficzną Intel Graphics UHD 620.

Ceny urządzeń przedstawiają się następująco:

17-cali – 6999 zł,

15-cali 256 GB – 5499 zł;

14-cali – 4999 zł.

Smukłe i wytrzymałe obudowy LG Gram wykonane ze stopu magnezowo-węglowego spełniają amerykańską normę wojskową MIL STD-810G. Oznacza to odporność na przypadkowe upuszczenie, wibracje, bardzo wysoką i niską temperaturę, kurz czy słoną wodę. Ultrabooki mają trafić do sprzedaży 18 lipca 2019 roku.