Pokazany sprzęt, to znacznie mniejsze akcesorium, niż przedstawiony rok temu konkurencyjny Kingston DataTraveler Ultimate GT o pojemności 2 TB. Przy okazji, jest on wyposażony w złącze USB Typu C, co umożliwia bezproblemową komunikację ze smartfonem.

Zaprezentowany pendrive to na razie prototyp i nie wiadomo kiedy trafi do sprzedaży. Nie również żadnych informacji na temat jego przewidywanej ceny.