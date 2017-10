Najnowszy NAS od NETGEAR

NAS wykorzystuje dwurdzeniowy procesor Intel D1508 (pamięć RAM 4GB DDR4 z ECC). Dodatkowo wyposażony został w 4 zatoki dyskowe na pamięć masową o pojemności do 40 TB oraz porty Ethernet 10 Gb/s. Całość dopełnia wysokiej jakości metalowa obudowa z ekranem LCD i przyciskami dotykowymi.

RN524X stanowi doskonałe rozwiązanie NAS w małych i średnich firmach. Bez problemu poradzi on sobie z tworzeniem kopii zapasowej danych w chmurze (Dropbox, Amazon), blokową replikacją danych (dzięki funkcji ReadyDR) oraz replikacją danych do urządzenia w dowolnym miejscu (funkcja ReadyNAS Replicate). Co więcej, własna chmura ReadyCLOUD pozwala na udostępnianie i synchronizację plików bez ograniczeń.

Warto dodać, że ReadyNAS 524X oferuje także 5 poziomów ochrony plików (zabezpieczając tym samym dane przed błędami ludzkimi, katastrofami oraz ich cichym uszkadzaniem) oraz 5-letnią gwarancję.

Cena urządzenia to 3899 złotych brutto.