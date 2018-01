Należy jak najszybciej aktualizować dyski WD

Bercegay przeanalizował oprogramowanie WD My Cloud w ostatniej wersji 2.30.165. Jego badania wykazały, że posiada ono liczne luki w zabezpieczeniach, które mogą stanowić furtkę dla cyberprzestępców do przejęcia kontroli nad zawartością dysków. Jest to zaskakująco proste, ponieważ aby wykasować całą zawartość dysku wystarczy zalogować się do panelu administratora używając danych: login: mydlinkBRionyg i hasło: abc12345cba.

Niebezpieczna może okazać się także jakakolwiek strona internetowa, która zawiera zaledwie jedną linijkę złośliwego kodu. Wszystkim użytkownikom dysków WD My Cloud, ze względów bezpieczeństwa zaleca się więc natychmiastowe odłączenie urządzeń od sieci, a przed kolejnym użyciem należy zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji. Jak zapewnia producent, jest ono odpowiednio zabezpieczone i nie posiada już żadnych luk - czytamy w serwisie Zaufana Trzecia Strona.

Oto lista zagrożonych urządzeń:

WD My Cloud Gen 2

WD My Cloud PR2100

WD My Cloud PR4100

WD My Cloud EX2

WD My Cloud EX4

WD My Cloud EX2100

WD My Cloud EX4100

WD My Cloud DL2100

WD My Cloud DL4100