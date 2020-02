Narzędzie open source do tworzenia kluczy zabezpieczeń

Pod nazwą Open SK kryje się oprogramowanie open source, które pozwala stworzyć klucz zabezpieczeń zgodny ze standardami FIDO lub U2F. To obowiązujące obecnie zasady bezpiecznego dostępu online.

Google już wcześniej tworzył własne klucze zgodne z FIDO, ale do tej pory korzystał z zastrzeżonego sprzętu i oprogramowania. Nowy projekt udostępniony w formule open source pozwala w praktyce tworzyć własne klucze od zera (przy znajomości odpowiedniego języka), co powinno się przyczynić do większej popularyzacji takich zabezpieczeń.

Oprogramowanie Google'a współpracuje z kluczem Nordic, który jest niewielkim układem scalonym ze złączem USB. Urządzenie obsługuje też komunikację za pośrednictwem Bluetooth LE oraz NFC. Nie wiadomo, czy oprogramowanie będzie zgodne też z innymi kluczami.

Wbudowany kod kryptograficzny nie jest jeszcze powiązany z oprogramowaniem – wszystko bazuje na algorytmach kryptograficznych. Nie wiadomo więc na razie, czy rozpoczęty przez firmę projekt ostatecznie stanie się czymś więcej niż ciekawostką badawczą.

fot. Google