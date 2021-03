Nastoletni haker skazany za bitcoinowe oszustwo na Twitterze

Przestępstwo wykryte

Osiemnastoletni (obecnie) haker z Florydy dopuścił się rok temu oszustwa związanego z kryptowalutami na Twitterze. Graham Ivan Clark wraz ze znajomymi wpadł na pomysł, by włamać się na konta m.in. Joe Bidena, Baracka Obamy i Elona Muska (łącznie około 100 profili), a następnie opublikować za ich pośrednictwem linki do strony związanej z kryptowalutami. Jak się okazało, był to link do oszustwa, mającego na celu wyłudzenie bitcoinów od użytkowników.

Refleksja po roku

Niepełnoletni w tamtym czasie haker został zatrzymany z dwoma wspólnikami. Początkowo nie przyznał się do winy. Po 239 dniach aresztu ostatecznie zmienił jednak zdanie. Prokuratura postawiła sprawcy łącznie 30 zarzutów, wśród najpoważniejszych jest zorganizowane oszustwo, nieuczciwe wykorzystanie danych osobowych i nieautoryzowany dostęp do prywatnych komputerów.

Podczas przesłuchania sprawca potwierdził, że wszystkie skradzione środki zostały przekazane urzędnikom, celem zwrócenia ich właścicielom. Haker zobowiązał się też udostępnić służbom wszystkie swoje urządzenia elektroniczne podczas dalszych niezapowiedzianych przeszukań. Przestępca dostał ostatecznie karę 3 lat w zawieszeniu.

Oszuści nie śpią

Pomimo walki z wyłudzeniami dotyczącymi kryptowalut, wciąż pojawiają się kolejni przestępcy uskuteczniający taki proceder. Dużo oszustów podszywa się pod znane osoby i proponuje wzięcie udziału w akcji rozdawania darmowych kryptowalut. Bonus jest jednak wypłacany dopiero po wysłaniu oszustom przelewu autoryzacyjnego za pośrednictwem bitcoinów. Ze względu na sposób działania kryptowaluty, odnalezienie adresu, pod który trafiły przekazane przez naiwne osoby środki graniczy z niemożliwością.

fot. Pixabay