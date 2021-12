Naukowcy opracowali metodę zamrażania tkanek wydrukowanych w 3D

Wydłużony okres ważności

Tkanki i narządy drukowane dzięki technologii 3D mają zazwyczaj dość krótki okres trwałości, co jest dużą wadą tak obiecującej dla medycyny techniki. Biotkanka 3D musi być obecnie wszczepiana w ciągu nie więcej niż kilku godzin do kilku dni od momentu powstania, co sprawia szczególnie duże problemy, gdy druk odbywa się w jednym miejscu, a pacjent potrzebujący narządu jest operowany w drugim.

Eksperymentalny biotusz opracowany przez naukowców z Brigham and Women's Hospital, jednostki związanej ze Szkołą Medyczną Uniwerystetu w Harvardzie, pozwala na przechowywanie żywej, wydrukowanej tkanki w stanie zamrożonym przez wiele miesięcy.

Podobnie jak inne biotusze, nowa substancja składa się z przypominającej rusztowanie matrycy żelatynowej, w której znajdują się żywe komórki. Specjalnymi składnikami są tu jednak środki kriokonserwujące, które zapobiegają wstrząsowi osmotycznemu i ograniczają powstawanie kryształków lodu uszkadzających błony komórkowe.

W testach laboratoryjnych tkanka wydrukowana z biotuszu była przechowywana w temperaturze –196 stopni Celsjusza przez co najmniej trzy miesiące. Po rozmrożeniu w ciepłym płynnym podłożu znajdujące się w niej komórki pozostawały żywe.

fot. Adobe