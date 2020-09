Naukowcy wykonali zdjęcia w rozdzielczości 3,2 tys. Mpix

To największe zdjęcie w historii



Udało się to naukowcom z Uniwersytetu Stanforda. Użyli do tego kamery zainstalowanej w teleskopie LSST (Legacy Survey od Space and Time), który znajduje się w Chile. Jest on stosowany do badania czarnej materii i czarnej energii.

Do zobaczenia zdjęć potrzeba 378 ekranów.

Ta oszałamiająca liczba jest możliwa dzięki 189 sensorom o rozdzielczości 16 megapikseli każdy. W sumie płaszczyzna ogniskowa zawiera 3,2 mld pikseli. Rozdzielczość jest tak wysoka, że można zobaczyć piłeczkę golfową z odległości 15 mil, a sensory mogą wykryć obiekty 100 mln razy ciemniejsze, niż te widoczne gołym okiem.

To nie koniec testów kamery zainstalowanej przez kalifornijskich naukowców. Kolejne mają się rozpocząć w połowie 2021 r.

fot. Jacqueline Orrell - Uniwersytet Stanforda