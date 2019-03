Neffos C5 Plus trafił do sprzedaży

- Neffos C5 Plus będzie dostępny na rynku w trzech konfiguracjach pamięci. W pierwszej kolejności do sklepów trafią wersje 1 GB RAM, 16 GB ROM oraz 1GB RAM, 8 GB ROM. W kolejnych tygodniach dołączy model wyposażony w 512 MB RAM i 8 GB ROM. Użytkownicy nie muszą się obawiać, że przy takiej specyfikacji technicznej nie osiągną płynnej pracy systemu, bowiem model C5 Plus jest pracuje w oparciu o system Android Go z lżejszymi wersjami popularnych aplikacji. - wyjaśnia Logan Yao, dyrektor polskiego oddziału TP-Link Neffos.

Android Oreo 8.1 Go - ta wersja Androida powstała z myślą o przyśpieszeniu pracy budżetowych smartfonów z mniejszą pamięcią RAM - otwierają one aplikacje o 15 procent szybciej niż w przypadku, gdyby posługiwały się klasyczną wersji Androida. Przy mobilnej transmisji, automatycznie włączona zostaje opcja oszczędzania danych. System posiada także odchudzone wersje popularnych aplikacji takich jak YouTube Go czy Mapy Go.

Producent wyposażył opisywany model w 5,34-calowy ekran FullView o rozdzielczości 960 na 480 pikseli i proporcjach 18:9, które w przypadku C5 Plus stanowią dobry stosunek powierzchni wyświetlacza do obudowy. Zastosowany tu wydłużony ekran zapewnia lepsze wrażenia wizualne, co jest szczególnie odczuwalne przy graniu czy oglądaniu wideo w rozdzielczości natywnej.

Neffos C5 Plus obsługuje połączenia 3G. Posiada dwa sloty na karty SIM i osobny na kartę microSD, z którą można rozszerzyć pamięć na dane do 64GB. Urządzenie obsługuje funkcję dual-standby oraz inne opcje łączności, takie jak: Wi-Fi czy Bluetooth, udoskonalone przez TP-Link w celu uzyskania optymalnej prędkości i stabilnego połączenia. C5 Plus zapewnia lepszą niż poprzedzający go model, jakość dźwięku. Bateria ma pojemność 2200 mAh.

Na pokładzie Neffosa C5 Plus znajduje się tylny aparat 5Mpx i tryby takie jak HDR, Seria czy Panorama, które ułatwiają wykonywanie zdjęć w różnych okolicznościach, bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. Z myślą o selfie, Neffos wyposażył C5 Plus w przednią kamerę 2Mpx oraz autorski tryb upiększania.

W Polsce w pierwszej kolejności dostępne będą wersje Neffos C5 Plus w kolorze szarym w konfiguracji 1GB RAM / 8GB ROM oraz 1 GB RAM / 16 GB ROM. Docelowo pojawią się także kolejne wersje kolorystyczne: czerwona i niebieska oraz konfiguracja 512 MB RAM / 8 GB ROM. Smartfony użytkownicy otrzymają w zestawie wraz z sylikonowym etui i folią ochronną.

Przybliżone ceny detaliczne TP-Link Neffosa C5 Plus:

512 MB/8 GB - cena zostanie ujawniona w momencie wprowadzania modelu do sprzedaży

1 GB/8 GB - od ok. 279 zł

1 GB/16 GB - od ok. 319 zł