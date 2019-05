Neffos C5Plus w nowym wydaniu

W marcu br. TP-Link wprowadził do sprzedaży smartfon Neffos C5 Plus. Dotychczas dostępny był on wyłącznie w popularnym szarym kolorze. Od połowy maja br. Neffosa C5 Plus 1/16 można będzie kupić w odcieniu soczystej czerwieni.