Netflix stworzył własny odpowiednik TikToka

Oglądaj i twórz?

Netflix zapowiedział właśnie, że już wkrótce zaoferuje użytkownikom nową funkcję o nazwie Fast Laughs. Całość na pierwszy rzut oka działa i wygląda bardzo podobnie do TikToka. Po uruchomieniu oglądamy filmiki w pionie, przełączamy je przeciągając palec do góry, możemy też skomentować czy nagrodzić daną treść uśmieszkiem. Usługa nie jest jednak dokładnym klonem popularnej aplikacji.

Materiały sponsorowane

Zasadnicza różnica polega na tym, że możliwość tworzenia własnych filmików nie jest powszechna. Jako szary subskrybent będziemy mogli treści wyłącznie przeglądać. Dostarczać je mają natomiast specjalne kanały, którymi zarządzają twórcy konkretnych filmów i seriali. Netfliksowi chodzi o to, by pojawiały się na nich krótkie nagrania związane z konkretnymi produkcjami, co ma być po prostu nową formą ich promocji. Firmie zależy głównie na urywkach typu najśmieszniejsze sceny z danego sezonu, lubiane przez widzów dialogi itp. Ogółem rzeczy, które pozwolą poznać klimat produkcji bez jego oglądania i zachęcić do tego.

Fast Laughs będzie początkowo działać wyłącznie na iPhone’ach. Nim trafi do powszechnego użytku, firma przeprowadzić testy w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Netlix póki co nie podał terminów dla innych państw. Zabrakło również jasnej deklaracji dotyczącej wersji na Androida. Wiadomo natomiast, że nowa funkcja będzie działać wyłącznie na smartfonach.

fot. Samsung (model XCover 4S)