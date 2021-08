Netflix wchodzi do gry

Credo Netfliksa związane z usługą: brak reklam i zakupów w aplikacji

W czwartek (26.08.2021 r.) część subskrybentów Netfliksa na stronie głównej aplikacji na urządzenia przenośne znalazła katalog „Graj w gry mobilne". Co ciekawe, dzieje się tak tylko w Polsce.

Po zalogowaniu się użytkownicy mogą wybrać jedną z gier „Stranger Things". Następnie są przenoszeni do sklepu Google'a, z którego mogą pobrać grę. – Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok – zapowiadają przedstawiciele Netfliksa.

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY August 26, 2021

Obecnie dostęp do usługi mają właściciele urządzeń z systemem Android. Na iOS-a gry trafią w najbliższych miesiącach. Użytkownicy, którzy nie widzą katalogu z grami w swojej aplikacji, zobaczą nową usługę w ciągu kilku dni. Wejście platformy streamingowej w świat gier mobilnych to kolejny krok rozszerzania oferty rozrywkowej Netfliksa.

fot. Twitter/Netflix