Netflix zwiększa uprawnienia rodziców

Netflix postanowił rozszerzyć opcje kontroli rodzicielskiej.

Zmiany były zapowiadane już od 2018 r., ale rodzice długo musieli czekać na możliwość kontrolowania tego, co oglądają ich dzieci. Warto było jednak wykazać się cierpliwością, bo dostępnych opcji jest sporo.

Hasła do subkonta

Od zawsze serwis oferował specjalne subkonto dla dzieci, tyle że hasłem było zabezpieczone tylko logowanie do samego Netfliksa. Użytkownik mógł jednak w każdej chwili przełączać się pomiędzy kontem dziecka a rodzica. Stąd młodzi przy odrobinie sprytu mogli się cieszyć nielimitowanym dostępem do całej oferty pod nieobecność opiekuna. Od teraz jednak będzie można zabezpieczyć poszczególne profile dodatkowym pinem.

Filtry treści

To jeszcze nie wszystko. Serwis pozwala też rodzicom na uruchomienie dodatkowych filtrów treści. Serwis zauważył bowiem, że również dzieci dzielą się na kategorie wiekowe i to, co będzie odpowiednie dla starszych pociech, niekoniecznie może być zdaniem rodziców dobre dla małych dzieci. Możliwe będzie nawet blokowanie konkretnych tytułów czy wyłączenie autoodtwarzania kolejnych odcinków serialu na profilu dziecięcym.

fot. Pixabay (główne), Netflix