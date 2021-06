Nikon zaprezentował aparat bezlusterkowy Z fc

Jak za dawnych lat

Nikon zaprezentował nowy model bezlusterkowego aparatu Z fc. Sprzęt zwraca uwagę głównie za sprawą wyglądu, nawiązującego do kultowego Nikona FM2 z 1982 roku. Premierze aparatu towarzyszy ponadto wprowadzenie do sprzedaży dwóch nowych obiektywów – NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3.5–6.3 VR Silver Edition oraz NIKKOR Z 28 mm f/2.8 SE.

Funkcje i ułatwienia

U góry korpusu znajdziemy trzy pokrętła oraz mały wyświetlacz, prezentujący aktualne ustawienie przysłony. Użytkownik może regulować czas otwarcia migawki, kompensację ekspozycji (po raz pierwszy w serii Z również automatyczną) oraz czułość ISO. Producent opracował 20 zestawów gotowych ustawień. Aparat obsługuje tryb AF (autofokusa), wykrywający oczy ludzi oraz zwierząt. Zakres ISO to od 100 do nawet 51200, co pozwala zrobić wyraźne zdjęcia również w bardzo słabym świetle.

Ekran urządzenia zamocowano na przegubie, co ma ułatwić fotografowanie w kadrze pionowym z niską/wysoką perspektywą. Aparat współpracuje z aplikacją SnapBridge. Pozwala to przesłać zdjęcia np. bezpośrednio do smartfonu. Sprzęt potrafi korzystać również z Webcam Utility – może wówczas pełnić rolę kamerki sieciowej. Aberracja obrazu jest minimalna dzięki zastosowaniu wizjera typu EVF. Model Z fc potrafi nagrywać wideo w jakości 4K UHD, również w trybie spowolnienia.

Nowe obiektywy

Jeżeli chodzi o zaprezentowane obiektywy, NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3.5–6.3 VR Silver Edition ma zmienną ogniskową i srebrne wykończenie. Jego długość wynosi 32 mm, a masa – ok. 135 g. NIKKOR Z 28 mm f/2.8 SE służy z kolei do fotografowania martwej natury i robienia zdjęć portretowych, a do tego zapewnia płynny efekt bokeh, charakterystyczny dla obiektywów stałoogniskowych.

fot. Nikon