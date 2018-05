Nokia 1 trafiła do Polski

Nokia 1 to propozycja od HMD Global z najniższej półki smartfonów. Urządzenie posiada ekran IPS o przekątne 4,5″ i rozdzielczości 854 x 480 pikseli. Za wydajność odpowiada układ MediaTek MT6737M z 1 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci na pliki. Do robienia zdjęć posłuży aparat główny 5 megapikseli.



Powyższe podzespoły wydają się być absurdalnie słabe, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że na pokładzie pracuje specjalna, uproszczona wersja systemu Android - Go. Oznacza to, że interfejs jest przystosowany do pracy na tego typu sprzętach i powinien cechować się szybką pracą.



Co ciekawe, cena smartfonu jest zależna od jego koloru. Wariant niebieski został wyceniony na 349 zł, a wariant czerwony na 399 złotych.