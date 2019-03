Nokia 9 PureView trafiła do przedsprzedaży

Nokia 9 PureVeiw to pierwszy na świecie smartfon z układem pięciu kamer i zaawansowaną optyką dostarczoną przez ZEISS Optics. Wszystkie pięć aparatów rejestruje obraz jednocześnie łącząc go następnie w jedno zdjęcie o wyjątkowym zakresie dynamiki i głębi ostrości.

Dwie kamery rejestrują obrazy w kolorze, natomiast trzy monochromatyczne czujniki zapewniają ostrość i szczegółowość. Wszystkie pięć kamer współpracuje ze sobą, aby zebrać do 10 razy więcej światła niż pojedynczy czujnik tego samego typu.

Każde zdjęcie wykonane przez Nokia 9 PureView powstaje z co najmniej 60 MP danych zebranych z pięciu kamer jednocześnie. Aby przetworzyć i scalić obrazy, Nokia 9 PureView maksymalizuje heterogeniczną architekturę platformy mobilnej Qualcomm Snapdragon, rozdzielając zadania pomiędzy ISP, DSP, GPU i CPU. Smartfon jest wyposażony w dedykowany procesor obrazu, który za każdym razem dostosowuje ekspozycję i balans bieli osobno w każdej z pięciu kamer.

Każdy obraz zarejestrowany w urządzeniu Nokia 9 PureView powstaje z wykorzystaniem technologii HDR o 12,4 stopniach dynamiki i pełnowymiarową, 12 MP mapą głębi.

Nokia 9 PureView oferuje również możliwość zapisywania zdjęć w nieskompresowanym formacie RAW i ich edycję bezpośrednio w telefonie przy użyciu oprogramowania Adobe Lightroom. Mówi się, że 50% sztuki fotografii leży w postprodukcji, a dzięki Nokia 9 PureView można jej dokonać od ręki, bezpośrednio z poziomu smartfona. Telefon wyposażono w najnowszą wersję popularnego interfejsu Pro Camera - zapewniającego jeszcze większą kontrolę nad fotografią. Teraz umożliwia on dostosowanie wartości ekspozycji w krokach co 1/3, pozwalając dostosować kompensację ekspozycji ze znacznie większą precyzją niż kiedykolwiek wcześniej.

Mieliśmy szansę sprawdzić ten model na targach MWC 2019 w Barcelonie - nasz materiał do przeczytania TUTAJ

Nokia 9 PureView wykorzystując zeszłoroczną platformę Qualcomm Snapdragon 845 i została wyposażona jest w ekran 2K POLED o przekątnej 5,99 cala z technologią PureDisplay. Technologia ekranu PureDisplay wyświetla obrazy w jakości HDR10.

Telefon jest dostarczany fabrycznie z najnowszą wersją systemu Android 9 Pie. Model dołącza tym samym do szerokiej oferty telefonów Nokia z rodziny Android One, co oznacza dostępność do comiesięcznych aktualizacji bezpieczeństwa przez trzy lata oraz gwarancję aktualizacji systemu operacyjnego przez dwa lata. Nokia 9 PureView otrzyma trzyletnie comiesięczne łaty bezpieczeństwa i dwie główne aktualizacje systemu operacyjnego, gwarantowane w programie Android One.

Dostępność:

Nokia 9 PureView dostępna jest w przedsprzedaży w sieci sklepów MediaExpert. Smartfon jest dostępny w kolorze niebieskim w cenie 2599 zł. Wraz zakupem urządzenia w przedsprzedaży klient otrzymuje w prezencie bezprzewodowe słuchawki BH-705 o wartości 499 zł.