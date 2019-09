Nokia najbardziej dba o aktualizacje smartfonów

Jak pokazują statystyki, firmą przywiązującą największą wagę do bezpieczeństwa swoich smartfonów z Androidem jest... Nokia. Raport stworzony przez analityków z Counterpoint wskazuje na dużą dostępność aktualizacji kolejnych wersji Androida, co znacząco przyczyniło się do uzyskania wysokiej lokaty w rankingu. Prawie 96% smartfonów Nokii bazuje na Androidzie 9 Pie, co ułatwia producentowi aktualizację zabezpieczeń.

Badanie wykazało również, że między innymi dzięki wsparciu producenta wzrósł średni czas korzystania z telefonów Nokii. Dla Chin, USA i Europy wynosi on blisko 30 miesięcy, a wpływ na to mają właśnie ciągłe aktualizacje poprawiające wydajność i zabezpieczenia. Z drugiej strony wielu klientów wciąż nie uznaje pobierania łatek za istotne: - Ponieważ producenci nie mówią na ten temat wystarczająco wiele, nie przyciąga to [aktualizacje - red.] dużej uwagi konsumentów. Funkcja ta nie pojawia się w naszych badaniach na listach rzeczy, na które klienci zwracają największą uwagę - wyjaśnia Peter Richardson, dyrektor badawczy Counterpoint.

Kolejne miejsca w rankingu, jeśli chodzi o aktualizacje, zajmują: Samsung (89% telefonów ma dostęp do najnowszego Androida), Xiomi (84%) i Huawei (82%). Bardziej niszowi producenci, jak Lenovo, OPPO czy Vivo, nie przekraczają progu 50%, a w przypadku LG jest to zaledwie 16%.

Jak więc się okazuje, czasami marka ma znaczenie.

fot. Неприменимо, Wikipedia