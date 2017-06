Nowa aktualizacja dla urządzeń NVIDIA SHIELD TV

SHIELD TV z aplikacją Plex to prawdziwy kombajn multimedialny. Filmy, programy telewizyjne, muzyka czy zdjęcia mogą zostać lokalnie zapisane, uporządkowane i wygodnie wyświetlone na dużym ekranie telewizora oraz płynnie przesłane strumieniowo do innych urządzeń.

SHIELD TV jest jedynym urządzeniem, które może jednocześnie pełnić funkcję klienta i serwera Plex, co czyni go wyjątkowym narzędziem o niskim poborze mocy umożliwiającym zdalnie zarządzać multimediami, planować nagrania programów TV oraz odtwarzać nagrania bądź to lokalnie, bądź udostępniając je w dowolne miejsce na dowolne urządzenie mające dostęp do internetu.

Dodatkowo płatna usługa Plex Pass oferuje wiele unikalnych funkcji takich jak chmura na dane Plex Cloud, odtwarzanie materiałów w trybie offline, kontrola rodzicielska czy automatyczne przesyłanie zdjęć z urządzeń przenośnych.

Aby szczególnie uczcić najnowszą aktualizację oprogramowania firma NVIDIA przygotowała niespodziankę dla nabywców urządzeń SHIELD TV. Przez ograniczony czas (promocja trwa do 24 czerwca 2017 roku) uzyskują oni dostęp do darmowej sześciomiesięcznej subskrypcji usługi Plex Pass wartej 30 dolarów.

Aktualizacja jest dostępna dla wszystkich urządzeń SHIELD TV.