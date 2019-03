Nowa aktualizacja do World of Warcraft: Battle for Azeroth

Zagraj jako troll z Zandalaru lub człowiek z Kul Tiras

Stawiwszy czoła niezliczonym wyzwaniom na lądzie, morzu oraz w ogniu bitwy o Dazar'alor, bohaterowie Przymierza i Hordy zadzierzgnęli więzy trwałej przyjaźni z nowymi sojusznikami: ludźmi z Kul Tiras i trollami z Zandalaru. Gracze, którzy dowiodą swej wartości w walce, mogą teraz oficjalnie zwerbować najnowsze sprzymierzone rasy i tworzyć wywodzące się z nich postacie.

Opanuj do perfekcji swoją profesję dzięki narzędziom pracy

Gracze specjalizujący się w profesjach rzemieślniczych mogą teraz podjąć się misji, by zdobyć specjalne narzędzia pracy, które zapewniają niepowtarzalne premie i zdolności. Krawcy zbiorą poszarpane nici tworzące osnowę czasoprzestrzeni i zdobędą zagubione w czasie tkaniny dzięki Synchronicznej Nici (Synchronous Thread). Skrybowie pozyskają krew umarłych, by spisywać cyrografy (Blood Contracts) dzięki Krwawemu Pióru Lana'thel (Sanguine Feather Quill of Lana'thel). Kowale zaprzęgną do pracy potęgę tytanów, by wykuwać niezniszczalny ekwipunek dzięki Młotowi Kowalskiemu Khaz'gorotha (Khaz'gorian Smithing Hammer).

Wielka draka w Gildii Awanturników

Pozostająca od lat w cieniu Gildia Awanturników to doprawdy podejrzane miejsce, ale ostatnie wypadki dowodzą, że jej bywalcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, gdy idzie o ciemne sprawki wszelkiej maści. Czy bohaterowie Przymierza i Hordy zdołają rozwikłać zagadkę morderstwa kwatermistrza gildii, wykonując zadania z nowego cyklu poświęconego Gildii Awanturników?

Wojna, Magni i wiele więcej

Wraz z nową aktualizacją w Azeroth pojawią się nowe wyzwania, których gracze będą mogli się podjąć, w tym kolejne zadania związane z trwającą kampanią wojenną, a także najnowsze przygody Magniego Miedziobrodego, który trudzi się w pocie czoła, by uleczyć rany planety.

Już od 16 kwietnia gracze będą mogli zmierzyć się z potwornościami czyhającymi pod powierzchnią Doliny Burzowej Pieśni (Stormsong Valley) w minirajdzie Burzowy Tygiel (Crucible of Storms) - w którym rzucą wyzwanie dwóm bossom. Rajd ten stanowi fabularne preludium do drugiej dużej aktualizacji zawartości Battle for Azeroth: Rise of Azshara.

Aktualizacja obejmuje również inne wydarzenia, które rozegrają się w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy, w tym nową, niesamowitą kolejkę górską, którą gracze będą się mogli przejechać na Festynie Lunomroku (Darkmoon Faire), zupełnie nowe święta, np. Festiwal Obieżyświatów (Wanderer's Festival) w Pandarii, Dzień Darmowego Podkoszulka (Free T-Shirt Day) (nazwa mówi sama za siebie) i wiele więcej!