Nowa generacja LG OLED w Polsce

LG OLED SIGNATURE W7, to pięć serii telewizorów. Poza nowymi matrycami, oferują one system audio Dolby Atmos i wyświetlanie treści HDR, w pełnej gamie formatów HDR dostępnych na rynku: Dolby Vision, HDR10 i HGL. Już od połowy kwietnia do polskich sklepów trafią modele OLED o przekątnych od 55 cali do 77 cali.

Flagowy model najnowszej linii LG OLED, model SIGNATURE W7, można zawiesić na ścianie z taką samą łatwością, z jaką zawiesza się magnes. Takiej technologi w powszechnie dostępnych telewizorach jeszcze nie mieliśmy (Picture-on-Wall). smukły panel OLED, który w 65-calowym modelu ma zaledwie 2,57 mm, można zainstalować bezpośrednio na ścianie, używając jedynie magnetycznych uchwytów, dzięki którym telewizor idealnie do niej przylega.

Inne technologie

Pixel Dimmig to rozwiązanie, które dodatkowo podwyższa kontrast, dzięki regulacji jasności poszczególnych pikseli. W ten sposób matryca jest w stanie całkowicie wygasić źródło światła (jeśli jest to konieczne), a nie jak w przypadku paneli LED, jedynie je przysłonić. Technologia Billion Rich Colors, wykorzystując 10-bitową matrycę i 10-bitową moc przesyłania sygnału, pozwala natomiast wyświetlić ponad miliard kolorów, które prezentowane w towarzystwie idealnej czerni LG OLED zachwycą nawet najbardziej wymagających użytkowników. W najnowszych modelach LG OLED poprawiono także jasność ekranu - wartość luminacji w telewizorach z oferty na 2017 rok została zwiększona o 25 proc.

Wszystkie telewizory LG OLED z oferty na rok 2017 są wyposażone w funkcję Active HDR umożliwiającą wyświetlanie obrazu o poszerzonym zakresie tonalnym. To rozwiązanie pozwala telewizorom LG przetwarzać obraz klatka po klatce i uzupełniać go o dynamiczne dane tam, gdzie to konieczne. Wszystkie telewizory LG z roku 2017 obsługują pełną gamę formatów HDR, w tym Dolby VisionTM, HDR10 oraz HLG (Hybrid Log Gamma).

Dolby Atmos

Telewizory LG OLED z oferty na rok 2017 zostały wyposażone w system Dolby Atmos. System Dolby Atmos wyodrębnia poszczególne źródła dźwięku, tak by uzyskać efekty zgodnie z zamierzeniami reżysera. Rozwiązanie Dolby pozwala na zapisywanie informacji o położeniu źródeł dźwięku nie tylko w poziomie, ale także w pionie. Oznacza to, że muzyka, dialogi i efekty specjalne otaczają widza, wciągając go w otoczenie wprost ze sceny filmowej. Nowe telewizory LG OLED zostały wyposażone także w funkcję Atmos Effect, dzięki której można uzyskać dźwięk zbliżony do jakości Dolby, nawet wtedy gdy ścieżka nie została zapisana w tej technologii.

WebOS 3.5

WebOS 3.5 pozwala użytkownikom przypisywać aplikacje ulubionych dostawców (takich jak Netflix czy Amazon Prime Video) do przycisków numerycznych i korzystać z szerokiej oferty atrakcyjnych treści 4K. Funkcja Magic Link wyświetla natomiast szczegóły kanałów YouTube, programów TV oraz informacje o fabule; Magic Zoom pozwala powiększyć i nagrać dowolny fragment ekranu, a odtwarzacz muzyczny śledzić zsynchronizowane z dźwiękiem teksty utworów w trybie pełnoekranowym. WebOS 3.5 posiada także nową funkcję LG Sound Sync, dzięki której można bezprzewodowo podłączyć do telewizora głośnik, zestaw słuchawkowy lub inne urządzenie Bluetoothi. Co więcej, wzbogacono platformę Internetu Rzeczy (IoT) o obsługę Google Weave, dzięki której najnowsze telewizory LG współpracują także z urządzeniami innych producentów.

Sugerowane ceny?

LG OLED SIGNATURE W 77 cali - 86 999 zł

LG OLED SIGNATURE W 65 cali - 34 999 zł

LG OLED 65G7 - 29 999 zł

LG OLED 65E7 - 25 999 zł

LG OLED 55E7 - 17 999 zł

LG OLED 65C7 - 21 999 zł

LG OLED 55C7 - 13 999 zł

LG OLED 65B7 - 20 999 zł

LG OLED 55B7 - 12 999 zł