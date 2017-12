Nowa generacja dronów Goclever

Model Drone Predator FPV PRO - o rozpiętości ramion 50 cm i zasięgu 150 m - jest wyjątkowo trwałym i stabilnym dronem. Może poruszać się z prędkością nawet 40 km/h, a dołączone do zestawu 3 baterie (każda o pojemności 2000 mAh) pozwalają na 30-minutowy lot. Goclever Drone Predator został wyposażony w kamerę HD Wi-Fi FPV ze slotem na karty microSD, umożliwiającą podgląd obrazu w czasie rzeczywistym oraz rejestrowanie zdjęć i filmów. Platforma, do której przymocowana jest kamera, może być sterowana za pomocą pilota w płaszczyźnie pionowej. Dodatkowo jej mocowanie wyposażono w uniwersalną śrubę, pozwalającą na łatwy montaż innych modeli kamer (np. GoPRO), jak również system poduszek Shock Proof, który stabilizuje i chroni ją przed wstrząsami przy upadku.

Drugi z nowych modeli - Goclever Drone Transformer FPV - to najszybszy dron w tym rozmiarze (do 30 km/h przy wymiarach 41 cm x 41 cm x 9,5 cm). Składana konstrukcja ramion wirników (Flex ARM) pozwala na swobodne umieszczenie go w plecaku i łatwy transport. Dołączone do zestawu 3 baterie o pojemności 850 mAh pozwalają na 24 minuty lotu o zasięgu do 100 m, a - wbudowana w korpus kamera zapewnia nagrywanie filmów w jakości HD (1280x720 px) z szybkością 30 klatek na sekundę i funkcję robienia zdjęć.

Drony Goclever dostępne są już w sklepach internetowych, w komplecie z pilotem, akumulatorami i kablem USB do ich ładowania. Drone Predator FPV PRO jest dostępny w cenie 649,00 PLN, a Drone Transformer FPV w cenie 349,00 PLN