Nowa kamera od AVerMedii

PW310 nagrywa i strumieniuje w jakości 1080p. Co więcej, kamera wspiera opcję autofocus, która automatycznie reguluje ostrość obrazu. Kto ogląda dużo filmów na YouTube ten wie, jak wiele początkujący twórcy mają problemów z tym elementem.

Nie zaniedbuj innych kanałów

Youtuberzy i streamerzy często równolegle prowadzą strony na Facebooku czy Instagramie. Przy umieszczaniu postów muszą korzystać ze zdjęć wysokiej jakości, dbając o właściwy poziom swojego brandu. Dobrym, wartym umieszczenia ujęciem jest takie, na którym widać twórcę w trakcie nagrywania materiału. PW310 pozwala na utrwalenie właśnie takiego zdjęcia po wciśnięciu zaledwie jednego przycisku.

Pokaż światu swoją twarz

Kamera AVerMedii jest kompatybilna z RECentral 4.0 - uniwersalnym oprogramowaniem służącym m.in. do wstawiania interaktywnych elementów na kanale twórcy. W przypadku PW310 soft pozwala dokonywać korekty portretu w czasie rzeczywistym, czyli avatara, którym posługuje się autor kanału.

Trzyma się dobrze

Twórcy nie muszą się też martwić, że będą musieli godzinami uczyć się obsługi PW310. Dzięki technologii plug&play kamera jest gotowa do pracy zaraz po podłączeniu do komputera. Uchwyt urządzenia pozwala przymocować sprzęt nie tylko do monitora, ale jest także przystosowany do statywu, który sprawdza się znacznie lepiej przy nagrywaniu.

Kamera PW310 kosztuje około 155 zł.