Nowa karta graficzna AMD do systemów wbudowanych

Karta graficzna AMD Embedded Radeon E9170 należy do rodziny „Polaris", a tym samym wykorzystuje zoptymalizowany, 14-nanometrowy proces FinFET, dzięki czemu zapewnia nawet 3-krotnie lepszą efektywność energetyczną w porównaniu z poprzednimi generacjami kart graficznych AMD Embedded . Oferując układ o TDP poniżej 40W w małym formacie firma AMD pozwala zwiększyć możliwości szerokiego spektrum produktów podnosząc skalowalność serii niskoprądowych układów graficznych AMD Embedded Radeon. Dzięki obsłudze nawet pięciu wyświetlaczy 4K równocześnie karta graficzna z serii E9170 praktycznie eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych układów i powielania sprzętu w celu uzyskania bardziej wciągających środowisk graficznych. Ponadto możliwość wyboru między formatami MCM, MXM i PCI Express zwiększa elastyczność jej stosowania minimalizując złożoność urządzeń.

Kluczowe korzyści z zastosowania układów serii E9170:

- Automaty do gier w kasynach: karty graficzne serii E9170 pomagają obniżyć zużycie energii i koszty operacyjne, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku podstawowych i średniej klasy kasynowych systemów do grania.

- Systemy typu „thin client": urządzenia te napędzane kartami graficznymi E9170 mogą zajmować mniej miejsca niż tradycyjne systemy komputerowe (PC), a przy tym mogą generować mniej ciepła.

- Wyświetlacze medyczne: dzięki obsłudze rozdzielczości 4K karty graficzne serii E9170 pomagają zwiększyć dokładność diagnoz i analiz klinicznych.

- Systemy typu „digital signage" i „retail signage": świadome kosztów firmy integrujące układy graficzne serii E9170 mogą podłączyć nawet pięć ekranów 4K jednocześnie.

- Przemysł: karta graficzna Radeon E9170 w formacie MCM to stabilność będąca wymogiem większości surowych testów uderzeniowych i wibracyjnych, jakie są podstawą wyboru sprzętu np. do kokpitów w samolotach. Jednocześnie wciąż oferuje on obsługę wielu ekranów na raz.

Dostępność

Karty graficzne AMD Embedded Radeon E9170 w formacie PCI Express i MXM powinny być dostępne w październiku 2017, zaś w formacie MCM w listopadzie 2017.