Nowa obudowa od Cooler Mastera

Obudowa oferuje wsparcie dla maksymalnie pięciu wentylatorów 120 mm, w środku znajdzie się też miejsce dla chłodzenia cieczą. Częściowo „meshowany" panel przedni i otwory wentylacyjne umieszczone na bokach, i górze mają z kolei znacznie polepszyć przepływ powietrza. Produkt Cooler Mastera oferuje też wsparcie dla dużych kart graficznych o długości do 399 mm.

Postawienie na prostotę nie oznacza, iż producent zaniedbał stronę wizualną produktu. Elementami, które mają nadać E500L nie tylko ascetycznego, ale i estetycznego wyglądu, jest m.in. szczotkowany przedni panel, z kolorową obwódka dookoła niego. Warto przy tym dodać, iż obudowa występuje w trzech różnych wariantach kolorystycznych.

By I/O nie zaburzało designu, producent zdecydował się o umieszczeniu go za panelem przednim - mimo to użytkownik nie powinien mieć żadnych problemów z dostępem do portów. Sam interfejs został wyposażony w dwa porty USB 3.0 oraz wejście i wyjście audio.

Obudowa MasterBox E500L będzie kosztować około 190 zł i ma być dostępna w sprzedaży w II połowie kwietnia b.r.