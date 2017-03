Nowa odsłona produktów Fresh’n’Rebel

Z muzyką wszędzie i zawsze

Słuchawki Caps firmy Fresh'n'Rebel to ciekawe rozwiązanie dla osób nie rozstających się z muzyką. Wystarczy podłączyć je pod urządzenie mobilne. Dzięki składanej konstrukcji możemy także zabrać słuchawki ze sobą gdziekolwiek chcemy, bez obawy, że ulegną uszkodzeniu. Ważące zaledwie 135 g urządzenie wyposażone jest dodatkowo w kabel audio 3.5 mm z mikrofonem i pilot, który jest kompatybilny z większością urządzeń z gniazdem o takiej właśnie średnicy. Dla osób, które cenią sobie jeszcze większą swobodę, dostępny jest także model bezprzewodowy. Dzięki połączeniu z telefonem lub odtwarzaczem MP3 poprzez Bluetooth można sterować muzyką za pośrednictwem samych słuchawek. Są one wyposażone w zintegrowany akumulator, który pozwala na słuchanie muzyki aż przez pięć godzin. Po rozładowaniu baterii można dalej cieszyć się muzyką podłączając słuchawki przez dołączony do zestawu kabel. Pilot na kablu w obu modelach słuchawek pozwala na sterowanie funkcjami odtwarzacza muzyki lub funkcji telefonu. Cena słuchawek waha się od 120 do 180 zł.

Dźwięk opleciony tkaniną

Poza słuchawkami, Fresh'n'Rebel postanowił odświeżyć wizerunek swoich znanych głośników bezprzewodowych z serii Rockbox Fabriq. Poczynając od najmniejszych - Cube obok skromnego, holenderskiego wzornictwa łączą w sobie wysoką jakość materiałów i dźwięk. Dzięki wytrzymałej baterii zapewniającej aż osiem godzin muzyki przy jednym ładowaniu, można zabrać je absolutnie wszędzie. Większy model, Slice, wzmocniony jest pasywnym głośnikiem basowych tonów.

Za pośrednictwem technologii Bluetooth połączy się z telefonem, tabletem czy laptopem.

Jeszcze większy, Brick, posiada baterię o pojemności 4000 mAh, która zapewnia aż dwadzieścia godzin nieprzerwanego odtwarzania dźwięku w najwyższej jakości. Dodatkowo, model ten wyposażony jest w funkcję Powerbank, dzięki której naładujemy rozładowany smartfon lub inne urządzenie. Największy głośnik - Chunk - to doskonały wybór dla miłośników wzornictwa oraz muzyki. Dzięki zastosowaniu technologii DSP i pasywnemu basowi, można głośno odtwarzać ulubione melodie i niezależnie od głośności cieszyć się fantastycznym dźwiękiem z głębokim basem. Model ten, podobnie jak Brick, posiada wydajną baterię działającą przez dwadzieścia godzin oraz podobnie posłuży nam jako Powerbank. Ceny wahają się od 80 do 250 zł.