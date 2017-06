Nowa przeglądarka Mozilli

Co to jest Focus? To przeglądarka, której priorytetem ma być szybkość przeglądania i prywatność. Aplikacja jest więc bardzo prosta i nie posiada nawet tak podstawowej funkcji, jak możliwość otwierania stron w kartach. Według Mozilli, karty otwarte w tle zakłócają bowiem odbiór przeglądanej witryny.

Focus oferuje możliwość łatwego kasowania historii przeglądania, albo może nawet jej nie zapisywać.

Focus jest już dostępny od jakiegoś czasu na iOS, jednak nie zrobił na tej platformie zawrotnej kariery. Sens instalowania tej przeglądarki zaburzyły dodatkowo testy szybkości, w których aplikacja wypadła gorzej niż domyśle Safari. Czy w przypadku Androida będzie inaczej? Mozilla z pewnością na to liczy, szczególnie, że mobilna wersja Firefoxa cieszy się znikomą popularnością.