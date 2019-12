Nowa wersja iOS-a poprawi kontrolę rodzicielską

Pojawiły się pierwsze informacje dotyczące nowej wersji systemu iOS, oznaczonej numerem 13.3. Wygląda na to, że nowa wersja systemu trafi do użytkowników przed świętami – prawdopodobnie już 13 grudnia. Na taką datę premiery wskazuje informacja wietnamskiego operatora telekomunikacyjnego, który napisał o zaplanowanej aktualizacji oprogramowania zegarka Apple Watch. To będzie wymagało zainstalowania niedostępnego iOS-a 13.3 do współpracy z iPhonem.

Wygląda na to, że zmian nie będzie wiele. O części z nich wiemy już dzięki testom beta. Ich zawartość sugeruje, że Apple poszerzy ustawienia związane z kontrolą rodzicielską. Pojawi się między innymi funkcja ograniczenia dostępu do kontaktów i połączeń, zarówno konwencjonalnych, jak i wykonywanych za pośrednictwem aplikacji FaceTime. Możliwa będzie też blokada wysyłania wiadomości. Zmiany te mają pozytywnie wpłynąć na koncentrację młodzieży w czasie zajęć.

To jednak nie koniec zmian – Apple pracuje również nad poprawą zabezpieczeń. Zaktualizowane zostaną między innymi klucze bezpieczeństwa FIDO2, wykorzystywane przy logowaniu. Z mniej istotnych szczegółów użytkownik będzie mógł wyłączyć też widoczność naklejek memoji na klawiaturze – jak widać, chyba nie każdy użytkownik „jabłek" je polubił.

Zmiany będą dotyczyć także oprogramowania sterującego zegarkiem Apple Watch. Przed świętami czeka nas też aktualizacja oprogramowania do iPada oraz Apple TV. W tym ostatnim przypadku zmiany będą jednak bardziej kosmetyczne – firma poprawi podgląd kolejki filmów podczas odtwarzania.

fot. Apple