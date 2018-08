Nowa wersja sterownika Radeon Pro Software Enterprise 18.Q3

Nowości w wersji 18.Q3 :

- Możliwość zdalnej pracy: dzięki technologii zdalnego dostępu można korzystać z potencjału stacji roboczych wyposażonych w karty AMD Radeon Pro WX 7100 czy WX 9100 w środowisku Citrix XenDesktop 7.15 z praktycznie dowolnego miejsca na świecie.

- Możliwość sterowania pracą wentylatora: dzięki wbudowanemu w panel AMD Radeon Pro Settings narzędziu do kontroli obrotów można manualnie dostosować jego działanie do potrzeb i warunków. Dzięki temu możliwe jest nawet 2-krotnie zwiększenie mocy jego działania w porównaniu do ustawień domyślnych, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba i nie ma to wpływu na gwarancję.

- Dwucyfrowe wzrosty wydajności: w porównaniu do zeszłorocznego sterownika w najważniejszych zadaniach multimedialnych - np. nawet o 53% wyższa wydajność w Autodesk 3ds Max i o 51% w Autodesk Maya, a także zadaniach związanych z projektowaniem i produkcją nawet o 33% wyższa wydajność w Siemens NX.

- Rendering w chmurze: dzięki połączeniu technologii AMD MxGPU i sterownika AMD Radeon Pro Software profesjonaliści mogą korzystać z renderowania w chmurze pracując w tak popularnych aplikacjach, jak Maxon Cinema 4D i SOLIDWORKS wykorzystując wirtualizację i rozszerzenia AMD Radeon ProRender.

Sterownik można pobrać na stronie producenta.